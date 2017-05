[Promo] PS4 Slim 1 To + Uncharted 4 + Overwatch + 2ème manette à 299,99 €

Ce sont les derniers derniers jours pour profiter de cette offre de Micromania, qui s'arrête lundi 29 mai. Celle-ci comprend la console Playstation 4 Slim, dotée d'un disque dur de 1 To, deux jeux (Overwatch et Uncharted 4) et un deuxième manette Dualshock 4. Le tout est proposé à seulement 299,99 €.



Comme son nom l'indique, la Playstation 4 slim a des dimensions réduites par rapport à la première PS4. Elle est également plus légère et s'avère aussi légèrement moins bruyante.



Sa connectique est similaire à celle de la PS4 première du nom, à l'exception de la sortie audio numérique optique.







