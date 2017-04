[Promo] PS4 Slim 1 To + 2e manette + 7 jeux à 355 €

Grâce au code 25CADEAU, CDiscount vous donne l'opportunité d'acquérir la console PlayStation 4 Slim pour 354,99 € (379,99 € -25 €). Il s'agit du modèle noir doté d'un disque dur de 1 To.



Pour l'occasion, la console est vendue avec tout ce qu'il faut pour jouer entre amis ou en famille : une deuxième manette et pas moins de 7 jeux. Avec Uncharted 4, Final Fantasy XV, Destiny (la collection), Dishonored 2 Limited Edition, Metal Gear Solid V, Dishonored Definitive Edition et NBA 2K17, de nombreuses heures de jeu sont assurées !