[Promo] La Xbox One S 1 To + 3 jeux + 2ème manette + 1 Blu-ray 4K à 300 €

Cette offre de la Fnac, centrée autour de la dernière console de Microsoft, permet de découvrir immédiatement tous ses aspects pour seulement 299,99 €, au lieu de 488,78 € en temps normal.

La Xbox One S a plusieurs avantages par rapport à la première Xbox One : format plus compact, plus faible volume sonore en fonctionnement, technologie HR (pour une meilleure qualité d'image avec les télévisions compatibles avec cette technologie) et un lecteur ultra HD Blu-ray. Si vous possédez une télévision 4K, vous pourrez donc regarder le film Assasin's Creed, compris dans l'offre, dans les meilleures conditions possibles.

Et pour ce qui concerne le jeu, cette offre comprend Forza Horizon 3, Minecraft et Tomb Raider Definitive Edition. Une deuxième manette vous permet même de vous divertir avec un ami.

>>> Lire : [Test] Xbox One S : on craque ou pas pour la dernière console de Microsoft ?