[Promo] Xbox One S 500 Go + Minecraft à 208 €

Le site allemand d'Amazon propose un pack comprenant la dernière Xbox de Microsoft et le jeu Minecraft à seulement 208,62 € (frais de port compris), alors que le même est commercialisé en France à 261,99 €.

La Xbox One S est équipée dans le cas présent d'un disque dur de 500 Go. Elle est plus compacte et moins bruyante que la première Xbox One et intègre un lecteur qui permet de lire des films au standard Ultra HD Blu-ray, ou "4K".

Les jeux et les films 4K peuvent également bénéficier de la technologie HDR (High Dynamic Range), qui augmente le nombre de détails visibles dans les zones très sombres et très éclairées. Il faut bien sûr que votre télévision soit compatible avec cette technologie.

