[Promo] Xbox One S + FIFA17 + Forza 3 + 2e manette pour 269 €

Jusqu'à dimanche soir, Amazon baisse le prix de certains packs comprenant la console Xbox One S. Celui-ci en particulier, qui vous permet de jouer immédiatement avec un ami, grâce à une deuxième manette. Il est proposé à seulement 269 €, alors que le prix des trois éléments achetés séparément est de 370 €. La réduction est donc de 27%.



La Xbox One S, équipée d'un disque dur de 500 Go, est accompagnée des jeux Forza 3 et FIFA17. Rappelons que la dernière console de Microsoft ne manque pas d'atouts face à la première Xbox One. En effet, elle est plus compacte, plus silencieuse et - surtout - intègre un lecteur au format Ultra HD Blu-Ray, qui permet de lire des films parfaitement adaptés à la définition des télévisions 4K.



Sans oublier le support de la technologie HDR, qui améliore la qualité visuelle des jeux et des films, en offrant plus de détails dans les zones très claires ou très sombres qu'avec les Blu-ray de première génération en Full HD.







