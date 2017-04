Pourquoi les cafards préfèrent la PS4 à la Xbox One ?

Les consoles PS4 seraient un des refuges préférés des cafards et cela serait prouvé selon les témoignages de plusieurs réparateurs qui l’auraient constaté. Le design de la PS4 et son système interne font que les cafards vont plus aller vers cette console qu’une Xbox One.



Le propriétaire d’un centre de réparation de New York a montré aux observateurs un sac noir dans son magasin rempli de cafards morts. Il dit que parmi les causes de pannes les plus fréquentes, les cafards occupent une bonne place. Il affirme que c’est devenu tellement fréquent qu’il facture désormais un prix spécial de 25 dollars pour les pannes dues à ces blattes.



Cela s’explique tout d’abord par le fait que dans les villes peuplées comme New York, il y a plus d’endroits chauds, sombres et humides. Les consoles la plupart du temps sont posées par terre à l’horizontale et peuvent donc plus facilement attirer les cafards. Le design de la PS4 a des fentes d’aération plus larges que la Xbox One et se trouvent sur le bas de la console ce qui permet aux cafards d’y entrer plus facilement. D’autre part, le système d’alimentation de la PS4 est plus chaud que la Xbox, ce qui la rend également plus attractive.



Le problème est que Sony ne veut pas accepter les PS4 en réparation si celles-ci sont en panne à cause de ces insectes, ce qui fait les affaires des réparateurs indépendants. Les possesseurs de PS4 la plupart du temps ne savent que leur console est en panne à cause des cafards qui ont pu griller sur les composants brulants et ainsi causer un court-circuit. Certains cafards pondent même des œufs qui, en plus de leurs déjections, fondent sur les circuits imprimés, ce qui les endommage.



L’intéressé explique qu’il est facile de constater si une PS4 est en panne à cause des cafards car ils laissent des traces sur leur passage et ils dégagent une odeur spéciale quand ils grillent sur les composants électroniques. Pour réparer ces consoles, il affirme qu’en général il change le bloc d’alimentation et stérilise le reste du système après l’avoir nettoyé.



C’est pourquoi selon lui, pour éviter tous ces problèmes, les gamers devraient tout simplement positionner leur console PS4 à un endroit où l’air circule mieux et plus en hauteur.