Les TV Vizio peuvent maintenant être contrôlées par Google Home

Les appareils de la gamme SmartCast de Vizio peuvent désormais être contrôlés via l’assistant de Google. Vizio a ajouté le support Google Home à son téléviseur, ses enceintes et sa barre de son SmartCast. À présent, si vous possédez une TV Vizio, vous pourrez prendre les commandes directement en activant Google Home d’un « OK Google ». Le téléviseur Vizio intègre déjà Chromecast. Par conséquent, vous n’aurez pas besoin d’utiliser un appareil additionnel.

Comme pour les autres appareils Chromecast, vous pourrez modifier le volume, revenir en arrière, avancer simplement en utilisant Google Home. Il est également possible de lancer Netflix et YouTube par exemple. Enfin, vous pourrez même allumer votre télé à distance, uniquement si vous avez activé le mode « Quick Start Power ».



L'intégration des assistants vocaux est une tendance très lourde de ce début d'année. Aux Etats-Unis elle donne lieu à une véritable guerre industrielle entre les partisans de Google Home et ceux d'Alexa, son concurrent proposé par Amazon.

