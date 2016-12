Contrôler un bras robotique avec l'esprit, ces chercheurs l'ont fait

Dans un article publié au sein du magazine Scientific Reports, des chercheurs de l'Université du Minnesota ont démontré qu’il est possible de contrôler un bras robotique avec la pensée. Cette recherche ouvre de nombreuses perspectives pour les personnes paralysées ou atteintes de maladies neurodégénératives.

Le bras robotique obéit à la pensée

Contrôler un bras robotique avec l'esprit

Selon Bin He, professeur d'ingénierie biomédicale et auteur principal de l’étude, c’est la première fois que « des gens parviennent à se servir d’un bras robotique pour atteindre et saisir des objets dans un environnement 3D complexe en utilisant seulement les pensées et non une implantation cérébrale ». La technique se base sur l’électroencéphalogramme (EEG) et s’appuie sur 64 électrodes qui convertissent les intentions en action grâce à un meilleur traitement des signaux et l’apprentissage automatique.

Huit personnes en bonne santé ont participé aux séances expérimentales de l'étude. Ils ont appris progressivement à déplacer leurs propres bras de façon imaginaire pour contrôler un bras robotique dans l'espace 3D. Dans un premier temps, ils ont commencé par gérer un curseur virtuel sur l'écran de l'ordinateur. Quand ils ont maîtrisé la procédure, ils ont pu atteindre et saisir des objets sur une table, avec des endroits définis à l’avance. Finalement, ils ont pu utiliser le bras robotique pour poser les objets sur une étagère à trois couches ou un lieu aléatoire sur la table. Pour ces deux derniers exercices, le taux de réussite a dépassé les 70%.

Maintenant, la prochaine étape consistera à réaliser une prothèse robotique contrôlée par le cerveau et le relier au corps d'une personne. Les scientifiques analyseront également de près le fonctionnement de cette technologie avec une personne paralysée.

