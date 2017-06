Dans cette coque ultra fine se cache une batterie

Les batteries externes pour smartphones deviennent de plus en plus fines. C’est le cas de cette coque de 1,5 cm d'épaisseur, proposée par The Iconic, et qui promet de doubler l’autonomie d’un iPhone 6/6s. Le smartphone de la marque à la pomme dispose en effet d’une plus petite batterie par rapport à ses successeurs.

Ce chargeur externe rallongera donc l’autonomie de l’appareil grâce à ses cellules Li-polymer de 5000 mAh. Le constructeur parle d’un gain de 12 heures en appel et de deux jours en navigation internet. Il est possible de charger l’iPhone 6/6s avec la coque. En plus d’être assez compacte, cette dernière offre une protection supplémentaire contre les rayures et les petits chocs. Cependant, l’emploi de cette batterie externe nécessite quelques concessions. Les écouteurs filaires et le port Lightning deviennent inaccessibles.

Ce gadget, seulement compatible avec l’iPhone 6/6s, est déjà disponible au prix de 35,99 $. Pour d’autres appareils, l’offre ne manque pas sur le marché. Samsung a notamment dévoilé des modèles particulièrement conçus pour le S8 et le S8+ tandis que Xiaomi se surpasse avec une batterie externe de 20 000 mAh.

