K68 : le clavier résistant à l'eau de Corsair

Les claviers proposés sur le marché s’adressent à différent type d’utilisation. En plus des modèles destinés au joueur et les appareils plus classiques, c’est maintenant un clavier résistant à l’eau qui fait son apparition du côté de la marque américaine Corsair. Le K68 présente en effet un indice de protection IP 32.

Les touches sont protégées par un revêtement en caoutchouc de silicone qui préserve l’intérieur contre d’éventuels liquides, évitant ainsi les dégâts causés par un utilisateur déversant sa boisson sur le clavier par inadvertance. Mais avec un indice IP 32, l’étanchéité du clavier affiche clairement ses limites à partir d’un certain seuil. Pour les renversements accidentels et d'autres cas de figure moins extrêmes, l’appareil continuera ainsi à fonctionner et sera protégé contre les poussières, mais il pourra tout de même succomber à une immersion ou un contact prolongé avec l'eau.

Le Corsair K68 est équipé des mêmes touches mécaniques, Cherry MX Red, que le clavier gaming Strafe de la marque américaine. Il dispose d’un système d’éclairage LED en rouge tout en étant compatible avec la technologie NKRO et le logiciel Corsair Utility Engine (CUE). Ce dernier gère notamment les pilotes et concentre le panneau de configuration de l’appareil. Le Corsair K68 est déjà en vente au prix de 99,99 $.

