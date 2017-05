Corsair One Pro : le meilleurs des mini PC ?

Nos voisins et confrères de Tom's Hardware ont eu la chance d'avoir entre les mains le Corsair One Pro, un mini PC qui a vraiment la classe et qui peut se targuer d'offrir une configuration matérielle à la pointe. On y trouve en effet un Core i7-7700K à 4,2 GHz, une carte graphique GeForce GTX 1080, 2 x 8 Go de RAM et un SSD de 960 Go. Le tout est réuni dans une petite tour des plus gracieuses et n'occupe que 38 x 17,6 20 cm. Alors que vaut le Corsair One Pro ? C'est à lire dans le grand test effectué par la rédaction de Tom's Hardware.

Test : mini PC Corsair One Pro, grand prix de la conception