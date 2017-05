Cosmo : le feu stop connecté pour motards

Cosmo Connected - The First Connected Brake Light

Le monde des technologies s’intéresse de plus en plus à la sécurité routière. Les motards ne sont pas en reste avec des initiatives axées sur la modification du casque. Si BeBop Sensor avait mis au point un modèle rempli de capteurs et capable d’appeler les secours en cas d’accident, la start up Cosmo Connected propose aujourd’hui un feu stop pour motards connecté.

Ce gadget à base de polycarbonate et de caoutchouc est installé à la base du casque. Il pèse près de 150 grammes et comporte des lampes LED, un GPS et une batterie rechargeable qui assure une autonomie de huit heures. Son emplacement donne plus de visibilité au motard alors que les deux roues sont souvent percutées à l’arrière. Mais ce stop de motards connecté va plus loin avec des fonctionnalités avancées en cas d’accident. Grâce à un gyroscope intégré, Cosmo détecte si l’utilisateur tombe de sa selle. S’il ne répond pas après trois minutes, le gadget appelle automatiquement les services d’urgence, sa famille et ses proches.

Le réglage de ces fonctionnalités est accessible par l’intermédiaire d’une application dédiée. Il est également possible d’y préciser des informations comme les allergies ou le groupe sanguin. Cosmo fait actuellement l’objet d’une campagne de financement sur Kickstarter. La première livraison est prévue en juillet avec un prix allant de 149 $ à 249 $.

