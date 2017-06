En 75 ans, Wonder Woman a souvent changé de costume

Après plus de trois quarts de siècle d’existence dans les comics, Wonder Woman arrive enfin sur grand écran (retrouvez notre Geek Critique). Soixante-quinze ans durant lesquels la princesse Diana a connu de nombreuses évolutions et un nombre aussi important de changements de costumes. De la petite jupe des années 40 à l’armure du film en passant par une veste en cuir ou le maillot de la série TV, la rédaction de Tom’s Guide revient sur les différents looks de Wonder Woman.

>>> Wonder Woman : nouveau look pour une nouvelle vie