L'algorithme du MIT voudrait remplacer les taxis new-yorkais par du covoiturage

Le MIT a mis au point un algorithme qui pourrait bien aider la ville de New York à réduire considérablement les embouteillages massifs, la consommation d’essence et donc la pollution, surtout dans une ville dont la mairie entreprend de grands travaux pour en faire une ville verte où il fait bon vivre.



Pour arriver à cette conclusion, le centre de recherche du MIT (le CSAIL) s’est basé sur les données du nombre de courses de taxi à New York. L’algorithme a ainsi calculé que pour 3000 véhicules de 4 passagers se rendant à la même destination, cela représente 98% des courses de taxis avec un passager et avec un temps d’attente de 2,7 minutes.



Voyant que Uber et Lyft essaient d’étendre leur influence et leur business à New York, le CSAIL a poussé l’étude plus loin en calculant le pourcentage avec 2000 véhicules de covoiturage pouvant accepter jusqu’à 10 passagers. Le résultat est édifiant, car cela représenterait 95% de la demande !



Toutefois, cette idée resterait très compliquée à mettre en œuvre au niveau politique, car forcément les chauffeurs de taxi ne se laisseraient pas faire si facilement et notamment tant les taxis jaunes sont populaires à NYC.