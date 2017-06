Cowboy Bebop bientôt adapté en série live

Cowboy Bebop, la série animée japonaise de 1998, va connaître un renouveau prochainement avec une adaptation dans une série « live », c’est à dire avec de vrais acteurs, rapporte Variety. C’est Tomorrow Studios qui devrait se charger de l’adaptation, dont le scénario sera écrit par Chris Yost (Thor : Le Monde des ténèbres, Thor : Ragnarok).

Jusqu’à maintenant, l’univers de Cowboy Bebop se limitait à une série animée de 26 épisodes, un film d’animation sorti en 2001, quelques mangas écrits par l’équipe du studio Sunrise et deux jeux vidéo sortis sur PlayStation et PS2 en 1998 et 2005, uniquement au Japon. Il faudra désormais compter avec ce nouveau projet d’adaptation des chasseurs de prime de l’espace, cette fois en série live. Pour l’instant, aucune information n’est connue quant à l’éventuel casting pour incarner les personnages de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine ou encore Ed, ni même sur l’histoire qui sera racontée pour l’occasion. Dans le scénario original, qui se déroule en 2071, les 4 héros sont des chasseurs de prime, appelés « cowboys », qui parcourent l’espace en quête de missions à remplir tandis que le passé intime de chacun d’entre eux les rattrape progressivement.