Crash Bandicoot : rendez-vous le 28 février ?

Selon Gametransfers, la trilogie de Crash Bandicoot sortirait le 28 février prochain. Nos confrères ont repéré cette information sur le site web d’un détaillant brésilien, Zillion Games. Étant donné que les revendeurs sont généralement informés en avance, cette date constitue une bonne indication. Néanmoins, tant que Sony n’effectuera pas une annonce officielle, il faut rester prudent.

Crash Bandicoot, un des meilleurs succès de la PlayStation

L’éditeur japonais relancera les trois volets de Crash Bandicoot, le marsupial anthropomorphe. Il a officialisé ce projet lors du dernier E3 qui s’est tenu à Los Angeles. Même si les revendeurs sont globalement bien informés, il pourrait s’agir d’une astuce pour entretenir l’attente des fans et les inciter à programmer leurs futurs achats. Depuis que le personnage est apparu au sein d’Uncharted 4, les gamers attendent impatiemment son retour. Heureusement, un gameplay est maintenant disponible.

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot N Sane Trilogy sera composé de Crash Bandicoot (1996), Cortex Strikes Back (1997) et de Warped (1998). Développés par le studio Naughty Dog, ces trois jeux ont reçu un accueil favorable, aussi bien sur le plan critique que commercial. D’après les dernières informations disponibles, les aventures de Crash se sont écoulées à plus de 20 millions d’exemplaires et même les Japonais furent séduits par ce héros.

>>> Lire aussi : CrashBandicoot est de retour sur PS4