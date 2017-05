Le jeu Crazy Taxi pour mobiles est désormais gratuit

Sega a décidé d’offrir une version gratuite du jeu original Crazy Taxi à ses utilisateurs. Les utilisateurs qui voulaient télécharger l’application seront heureux d’apprendre qu’ils peuvent désormais le faire sans débourser le moindre centime.

Crazy Taxi était surtout connu à l’époque de la console Dreamcast de Sega. Il y a quelques mois environ, la compagnie avait lancé le jeu en version mobile pour lessmartphones iOS et Android. L’application était disponible pour le prix de 5,49 euros.

Afin de redonner un second souffle à son jeu culte, Sega a également décidé de proposer le jeu gratuit sur iOSet Android. Toutefois, si le joueur ne doit rien payer, il devra regarder de nombreuses publicités. A noter qu’il est possible d’avoir le jeu sans aucune publicité à condition de payer la somme de 1,99 euro.



Sega prévoit prochainement le lancement de Crazy Taxi Gazillionaire.



