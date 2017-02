Les créateurs de « Serial » reviennent avec un tout nouveau podcast

L’équipe derrière le célèbre podcast « Serial » va bientôt lancer un nouveau show baptisé « S-Town ». Tout comme Serial, le nouveau podcast continue dans le genre d’enquête policière et d’histoires criminelles. Dans « S-Town », l’histoire se passe en Alabama où un homme doit enquêter sur une affaire. Le fils d’une très riche famille s’est en effet vanté d’avoir échappé d’un meurtre. Tous les épisodes sortiront en une seule fois.



Le nouveau podcast sera développé par Serial Productions, une nouvelle société de production qu’a conçu les créateurs de « Serial », Julie Snyder et Sarah Koenig. Le show sera tenu par Brian Reed, celui qui a produit This American Life. On retrouvera également Starlee Kine et Ira Glass du même programme.



Julie et Brian travailleraient sur « S-Town » depuis trois ans déjà, bien avant « Serial ». « S-Town » serait prévu pour début mars.

New podcast