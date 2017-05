[Promo] Creative Aurvana Gold : à 70 € au lieu de 200 €

Sur le site de Creative, vous pouvez trouver l'Aurvana Gold est à seulement 69,99 € alors que son prix normal est de 199,99 €.



Ce casque fonctionne sans fil grâce à la technologie Bluetooth (compatible Apt-X et NFC). Une autre de ses particularités réside dans l'intégration d'un système anti-bruit actif. Ce dernier a pour fonction d'optimiser le confort d'écoute en réduisant au maximum les bruits environnants qui pourraient être audibles au moment d'écouter de la musique, ce qui peut s'avérer gênant. L'efficacité de ce dispositif sur l'Aurvana Gold est très satisfaisante.



Doté de larges oreillettes, l'Aurvana Gold est plutôt massif. Toutefois, il est confortable et peut être porté plusieurs heures sans ressentir de fatigue. Pour faciliter son rangement, ses écouteurs peuvent être repliées. D'autre part, il offre une bonne qualité audio, avec des basses percutantes. Enfin, si la batterie du casque est déchargée, il est toujours possible de l'utiliser avec un câble audio.





>>> Lire : Comparatif de casques anti-bruit : quel est le meilleur ?