Dakar 2017 : l'Acciona 100% électrique au départ

Elle s’appelle Acciona 100% EcoPowered et a bien l’intention de montrer ce qu’elle a dans le ventre lors du prochain Dakar 2017 qui se déroulera entre l’Argentine, la Bolivie et le Paraguay sur un parcours de 9000 km.



Cette voiture de course qui fonctionne intégralement à l’énergie électrique n’est plus expérimentale, car elle participera pour la troisième fois à ce rallye tant convoité par son prestige. Ses développeurs ne l’ont pas construite pour voir si elle peut finir l’aventure à une place honorable. Au contraire, ils veulent prouver qu’elle peut rivaliser avec les meilleures.

ACCIONA 100% EcoPowered: Back to Dakar

Cette voiture avait pour la première fois participé au Dakar en 2015, mais l’équipe avait dû abandonner à cause d’un problème technique. En 2016, c’est le pilote qui avait décidé d’arrêter l’aventure à cause des mauvaises performances du véhicule.



L’Acciona est équipée de batteries au lithium qui sont alimentées par une série de panneaux solaires qui doivent lui donner une autonomie de 200 km. Nous verrons bien si cette année enfin cette voiture de course unique va finalement pouvoir déjà terminer le Rallye, mais aussi pourquoi pas se placer parmi les meilleurs !