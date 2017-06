Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage seraient de retour en 2018

Si Netflix s'est jusqu'à présent contenté de diffuser deux séries Marvel par an, le diffuseur américain serait sur le point d'en ajouter une troisième à son calendrier. Que ce soit en 2017 ou 2018, on n'a pas fini de voir les super-héros mal dans leur peau envahir le petit écran.



Selon le site Entertainment Weekly, les abonnés à Netflix auraient donc droit à trois séries Marvel en 2018 : la saison 2 de Jessica Jones, la saison 2 de Luke Cage et la saison 3 de Daredevil. C'est ce dernier programme TV qui est la vraie surprise, puisqu'aucune date de diffusion, ni même de début de tournage, n'avait été jusqu'à présent annoncée. Tête-à-cornes devrait donc revenir l'an. prochain En revanche, aucune information sur une nouvelle saison d'Iron Fist n'a pas pour l'instant fuité, même s'il est fort probable que Marvel et Netflix n'en restent pas là, malgré les vives critiques à l'égard de la série.



Dans le même temps, Netflix devrait aussi diffuser dès cette année une 3e série Marvel : The Punisher. Là encore, aucune date n'a pour l'instant officialisée de la part de la plateforme de SVoD, mais selon l'une des réalisatrices de la série, le show serait programmé pour novembre 2017. Entre temps, rappelons que la série The Defenders, qui rassemble tous les super-héros Marvel du petit écran (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist), sera quant à elle disponible en intégralité le 18 août prochain.