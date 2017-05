The Dark Crystal Age of Resistance : la série Netflix se paie un premier teaser

En rumeur depuis des années, Dark Crystal aura finalement bien droit à son prequel. Mais il ne s'agira pas d'un film comme on le croyait jusqu'à présent. C'est une série de 10 épisodes que Netflix s'apprête à réaliser.



Plus de 35 ans après sa sortie en salle, Dark Crystal va avoir revenir sur le devant de la piste. Considéré par beaucoup comme une véritable référence en matière d'héroic-fantasy (ce n'est pas un hasard s'il est arrivé premier de notre sujet consacré aux meilleurs films d'héroic fantasy), le film va avoir les honneurs d'un prélude. L'histoire se déroulera des années avant les événements relatés dans le film de 1982. Le teaser ne nous apprend pas grand-chose sur l'intrigue de la série, mais une chose est sûre : les Skeksès, cette espèce menaçante à l'origine des déboires de Jen et Kira dans le film, sera bien présente. On aperçoit en effet un Skeksès à la toute fin du teaser ci-dessous.





The Dark Crystal : Age of Resistance

La réalisation a été confiée à Louis Leterrier, connu pour son travail sur L'incroyable Hulk, Le Choc des Titans et Insaisissables. Cindy Holland, vice-présidente du contenu original pour Netflix, a ainsi déclaré que « The Dark Crystal Age of Resistance combinera l'art de la marionnette perfectionné par la Jim Hewson Company, à la vision de Louis, qui lui conférera une puissante narration et un mélange d'images de numériques et d'effets visuels de pointe. »



Aucune date de diffusion de The Dark Crystal Age of Resistance n'a pour l'instant été annoncée.