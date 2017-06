Dark Souls : un jeu de société aussi difficile que sur console ?

Le jeu d’action RPG de From Software, Dark Souls, est réputé pour sa grande difficulté. Steamforged Games a lancé un projet Kickstarter pour une version en jeu de plateau baptisée Dark Souls Board Game. La campagne a été un succès et le produit est maintenant disponible sur le marché. L’ensemble est assez impressionnant avec un total de 252 cartes, de 121 jetons et de 27 miniatures.

Dans les grandes lignes, le jeu de société a été fidèle à la version sur console et PC. La difficulté est clairement au rendez-vous. Le constructeur donne le ton en évoquant le « même indice de défi exponentiel que le jeu vidéo ». Il sera ainsi difficile de battre le méchant principal à travers les différents scénarios inspirés de la première version et du troisième volet de Dark Souls. Ce jeu de cartes accepte jusqu’à quatre participants âgés de plus de 14 ans.

L’ensemble est livré avec une livre des règles et une série de figurines représentant les personnages de la saga. On retrouve notamment Ornstein le Tueur de Dragons, un guerrier, un chevalier, un dualiste ou encore un bandit. Dark Souls Board Game est proposé à 119 $.

> > > Lire aussi Overwatch : Blizzard lance une carte lunaire