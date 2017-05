Darksiders 3 : les premières rumeurs

Darksiders 3 Official Reveal Trailer – IGN First

Amazon a dévoilé par inadvertance un exemplaire de Darksiders 3. La fuite a révélé les caractéristiques principales du jeu d’action-aventure qui se déroule dans un monde ouvert et libre. L’éditeur THQ Nordic a vite réagi et confirmé dans un communiqué de presse que DarkSiders 3 était bien en développement pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Il a également donné un avant-goût du jeu dans une première bande-annonce qui présente une nouvelle héroïne nommée Fury.

Le développeur Gunfire Games présente la jeune femme comme le plus « imprévisible et énigmatique des Quatre Cavaliers ». Fury a pour mission de combattre les incarnations physiques des sept péchés capitaux dans un contexte qui reste fidèle à l’univers du précédent volet. Elle pourra compter sur son fouet et sa magie pour arriver à ses fins et rétablir l’équilibre de monde.

Ce jeu pourrait ainsi être le digne successeur de DarkSiders 2 alors que le directeur technique, le producteur exécutif, le directeur artistique de Gunfire Games sont des anciens de Vigil Games qui a travaillé sur les deux premiers volets. Selon THQ Nordic, DarkSiders 3 devrait sortir en 2018.

