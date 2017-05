Dash Pro : Bragi dévoile ses nouveaux écouteurs Bluetooth

Bragi a annoncé le lancement de deux nouvelles versions de ses écouteurs sans fil Dash. La première paire d’écouteurs est baptisée « Dash Pro » tandis que la deuxième porte le nom de « Dash Pro tailored by Starkey ». Ces nouveaux écouteurs sans fil seront équipés d’un nouvel OS. Cette nouvelle plateforme baptisée OS3 proposera des fonctionnalités telles que la traduction en temps réel, un menu mains libres ainsi qu’une intelligence artificielle intégrée directement dans les écouteurs.

En plus de pouvoir écouter de la musique, les écouteurs « Dash Pro » permettront aux utilisateurs d’obtenir des traductions en temps réel. Vous pourrez également vous connecter aux appareils Android, Apple et Windows. Les « Dash Pro tailored by Starkey » vous proposent un modèle plus personnalisé. La marque conseille de prendre rendez-vous avec un ORL pour régler ses écouteurs en fonction de son ouïe.

Les écouteurs « Dash Pro » sont déjà disponibles sur le site du fabricant pour un prix de 329$. Les « Dash Pro tailored by Starkey » seront disponibles pour un prix plus élevé de 499$.



>>> Lire aussi : BeatsX : on craque (ou pas) pour les écouteurs Bluetooth?