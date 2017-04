Deadpool (2) vous donne RDV le 1er juin 2018

La Fox vient de dévoiler les dates de sortie de ses films de superhéros, dont le très attendu Deadpool 2. Depuis le premier volé sorti en février 2016, les fans étaient impatients de savoir la date de sortie de leur antihéros préféré. La chaîne américaine a officiellement annoncé son calendrier concernant ses films de superhéros. Parmi les plus attendus, on retrouve le deuxième volet de Deadpool qui devrait sortir dans les salles dès le 1er juin 2018.

Deadpool 2 sera réalisé par le célèbre David Leitch. Au niveau du casting, nous retrouverons Ryan Reynolds dans le rôle principal, mais aussi les acteurs Josh Brolin et Zazie Beets dans les rôles respectifs de Cable et Domino. En plus de la date de sortie de Deadpool 2, la Fox a également dévoilé les dates de sortie de ses deux autres films de superhéros : New Mutants et X-Men Dark Phoenix. Le premier des trois à sortir est New Mutants prévu pour le 13 avril 2018. X-Men Dark Phoenix est quant à lui attendu pour 2 novembre 2018.



>>> Lire aussi : On connaît les super-héros de la nouvelle série X-Men (qui ne s'appellera pas "Gifted")