On connait les dates de la Google IO

La conférence annuelle des développeurs I / O de Google se tiendra au Shoreline Amphitheatre à Mountain View, en Californie du 17 au 19 mai 2017. Le géant de l’informatique l’a annoncé en dévoilant un puzzle chiffré sur le compte Twitter de Google Developers.

Une annonce non conventionnelle

« Partout dans le monde, d'ici à là, les esprits les plus intelligents, le secret partageront », a écrit l’équipe de Google sur le tweet qui date du 24 janvier. Le casse-tête est digne d’un film d’espionnage. Il comprend des coordonnées GPS, une vidéo YouTube non cotée, une image endommagée et une énigme. Malgré tout, il n’aura fallu qu’une journée aux développeurs de Google pour déchiffrer le contenu du message.

>>> Lire aussi Android 7 : 11 trucs et astuces pour bien profiter de Nougat

Il n’y a pas beaucoup de surprises pour les dates puisque la conférence a lieu généralement entre mai et juin. Et comme l’année dernière, les développeurs se réuniront au Shoreline Amphitheatre à Mountain View, en Californie. Google en a visiblement fini avec le Moscone Events Center de San Francisco qui avait accueilli de nombreuses éditions de l’évènement depuis ses neuf ans d’existence.

Android 8, Chrome et Chrome OS devraient être au centre des discussions tout comme la domotique (Google Home) et la réalité virtuelle.