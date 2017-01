Deadpool 2 : on en sait un peu plus sur le retour du mutant déjanté

S'il y a un film de super-héros qui a cartonné l'an passé, c'est bien Deadpool. Le mutant le plus dingue de l'univers Marvel aura donc droit à un second volet. Certes, on ignore encore quand le film sortira exactement, mais on vient d'en apprendre un peu plus sur les autres super-héros que Deadpool va côtoyer.



Colossus et Negasonic Teenage Warhead seront de la partie : l'information a été confirmée au site Deadline par Paul Wernick et Rhett Resse, déjà producteurs et scénaristes du premier volet. Les deux personnages, qui prêtaient main forte à Deadpool dans le premier volet pour libérer sa dulcinée, vont dont revenir dans le second volet. Les deux scénaristes ont également confié qu'il s'agira d'un film solo. Contrairement à ce que l'on supposait il y a encore quelques mois, le film ne devrait donc pas être axé sur l'équipe de super-héros X-Force, à laquelle a appartenu Deadpool dans les comics. En revanche, Paul Wernick a confirmé à Deadline que le mutant Cable fera partie de l'histoire, sans bien évidemment en dévoiler davantage pour l'instant. Enfin, le chauffeur de taxi, qui emmenait Deadpool dans toutes ses courses et qui voulait se débarrasser de son rival en amour, sera lui aussi de retour dans Deadpool 2.



>> Cinéma : les films geeks les plus attendus en 2017



Quand le film est-il prévu exactement ? Selon le planning de la Fox, une oeuvre cinématographique Marvel, au titre encore inconnu, est prévue pour le 31 octobre 2018. Il pourrait s'agir soit de Deadpool 2, soit de X-Men : New Mutants. Nul doute que la Fox et Ryan Reynolds vont battre le fer tant qu'il est chaud et qu'il n'y aura de toute façon encore pas longtemps à attendre avant de voir Deadpool 2 en salle. Et quand on demande à Rhett Resse s'il est prévu d'ajouter le mutant au générique d'un autre film X-Men, il répond : « rien n'a encore été prévu, mais je ne pense pas que ça serait trop difficile d'intégrer Deadpool dans un autre film ».



>> Le top 50 des films de super-héros