Deadpool se paie une série animée sur FXX

Après un film qui a cartonné au box-office, le super-héros le plus malpoli (mais aussi le plus apprécié) du monde va bientôt débarquer sur le petit écran. FXX vient en effet d'annoncer la diffusion d'une nouvelle série animée consacrée au mutant le plus barré de l'univers Marvel : Deadpool.



FXX, une chaîne américaine appartenant au Fox Entertainment Group, diffusera en 2018 à Deadpool, le fameux mercenaire disert. La réalisation du projet a été confiée à Donald Glover et son frère Stephen, qui ont tous deux travaillé sur la série Atlanta, l'un des plus gros succès de la rentrée 2016. « Avec le succès de Legion, nous sommes impatients de continuer à travailler avec Marvel Television pour créer une série audacieuse, stupéfiante et vraiment originale », a déclaré Nick Grad, vice-président de la programmation pour FX.



Aux commandes, on trouve également Jeph Loeb (scénariste de comics Marvel, et qui a aussi oeuvré sur Smallville, Lost ou Heroes) et Jim Chory (producteur de séries comme Heroes, Daredevil, Legion, et prochainement The Defenders et Runaways). « Nous sommes ravis que notre relation avec FX, qui a commencé avec Legion, continue avec ce qui sera probablement une série révolutionnaire dans l'animation pour adulte », a ainsi annoncé Jeph Loeb.



Le ton est donné, il s'agira donc d'un show dédié aux plus grands, à l'instar du film de 2016. La série animée comptera 10 épisodes et sera diffusée sur FXX en 2018.