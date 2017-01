Deadpool et Wolverine bientôt réunis dans un « vrai » film ?

Deadpool et Wolverine réunis pour le meilleur et pour le pire dans un film, voilà qui a de quoi faire rêver les fans. La rumeur d'un « team-up » entre les deux personnages gonfle depuis quelques jours, à tel point que les acteurs qui incarnent les mutants sur grand écran se sont officiellement exprimés sur le sujet. Bonne nouvelle : ils n'écartent pas la possibilité d'une telle réunion.



Si Deadpool et Wolverine se sont déjà rencontrés dans X-Men Origins: Wolverine, on se souvient tous du fiasco cinématographique qui en a résulté. A tel point que les réalisateurs qui se sont ensuite succédé sur les différents films de la franchise X-Men ont revu les origines des deux mutants et balayé d'un revers de la main ce film franchement dispensable. Mais face au succès du film Deadpool sorti en 2016, les fans se prennent désormais à espérer une nouvelle réunion entre les deux personnages. Interrogé par Variety, Hugh Jackman (qui prête ses traits à Wolverine) ne semble pas contre cette idée, même s'il se montre encore réticent : « J'hésite, parce que je vois en quoi ça serait une réunion parfaite. Mais le timing ne serait peut-être pas le bon. »



>> Le top 50 des films de super-héros



Quant à Ryan Reynolds (l'interprète de Deadpool), il est davantage partant : « j'aimerais jouer Deadpool aussi longtemps qu'ils me laisseront l'interpréter. Nous avons des histoires pour un certain nombres de films. » Et à propos de la réserve de Hugh Jackman, il déclare : « Je ne sais pas si je peux le faire changer d'avis. Tout dépend du public : j'exploiterai uniquement cette relation pour que Hugh revienne pour un autre film. »



La balle est donc dans le camp de Hugh Jackman (et de la Fox, bien entendu). Lui qui voulait raccrocher les griffes n'est finalement pas si catégorique et pourrait bien apparaître dans Deadpool 2 ou Deadpool 3, qui sait ? Rappelons que l'acteur incarnera le mutant griffu dans Logan, dont la sortie est prévue pour le 1er mars prochain.