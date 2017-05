Spotify aurait utilisé des MP3 téléchargés illégalement à ses débuts

Spotify, un des services de streaming musical les plus connus aurait utilisé des MP3 piratés à ses débuts. C’est un chercheur nommé Rasmus Fleischer qui a dévoilé l’information dans son livre tout juste publié. Rasmus Fleischer est un historien et un chercheur suédois passionné par les questions de copyright. Il faisait partie de Piratbyran, une association qui lutte contre le copyright. Cette même association est d’ailleurs derrière la création du célèbre Pirate Bay. C’est à cette époque que Rasmus commence à s’intéresser à Spotify.

Dans son livre intitulé Spotify Teardown – Inside the Black Box of Streaming Music, l’auteur explique comment il a découvert que Spotify avait téléchargé des MP3 de manière illégale. À cette époque, Rasmus raconte avoir été dans un groupe de musique dont les morceaux étaient uniquement diffusés sur Pirate Bay. Un jour, il a eu la surprise de retrouver les musiques de son groupe sur Spotify.



Rasmus déclare que le but de cette révélation dans son livre est de mettre en avant la culture "pirate" présente à la création de Spotify comme chez d’autres grands acteurs du streaming à commencer par Deezer. Mais cette paternité est plus générale, en effet, les fondateurs de Uber ou de Facebook par exemple auraient des passés étroitement liés à la culture pirate également.



>>>>>> Lire aussi : Spotify a atteint les 50 millions d'abonnés payants