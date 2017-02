Voci le logo officiel de la 5G

La 5G ne sera pas disponible avant plusieurs années, mais elle possède déjà son logo officiel. La 3GPP vient en effet de dévoiler le logo et la dénomination de la technologie.



La 5G n’existe pas encore, mais elle est sur les lèvres de tous les opérateurs depuis quelques mois. La 3GPP, chargée de superviser les spécifications techniques des réseaux de téléphonie a révélé le logo de la 5G.



Ce logo représente donc un « 5G » avec des vagues vertes qui symbolisent les ondes. Ce logo est dans la continuité puisque le logo de la LTE Advanced Pro était déjà doté des fameuses vagues vertes. La 3GPP a également donné les conditions d’utilisation du logo en détail.



La 5G représente la prochaine génération des réseaux mobiles suite à la 4G LTE. Elle permet un débit de plusieurs Gbps qui sera donc beaucoup plus rapide et permettra d’accéder à des services qui sont limités actuellement.



La 5G identifiera les technologies de la Release 15 qui est attendue pour fin 2018 et de la Release 16 prévue pour 2020.

