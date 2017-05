Dell présente un PC tout-en-un paré pour la VR

Lauréat du prix Computex d&i, le nouveau PC tout-en-un de Dell redéfinit l’usage de ce type de machine en embarquant notamment une dalle 4K ainsi qu’un système graphique paré pour la réalité virtuelle.

Derrière cette description se cache l’Inspiron 27 7000 AIO, fraîchement présenté lors du salon Computex de Tapei. Il est dessiné sobrement. Son design n’est pas sans rappeler celui de l’iMac, notamment par la structure spécifique de son pied. Derrière son écran InfinityEdge quasiment sans bords se niche une configuration « Ready for VR », comme se plaît à le dire Dell. Cela signifie que cette machine fine et élégante est suffisamment performante pour faire fonctionner un casque de réalité virtuelle tel que le HTC Vive ou l’Oculus Rift.

>>> [Test] Destek VR : un casque pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée à 25€

Parmi les composants disponibles, on retrouve les derniers processeurs Ryzen d’AMD ainsi que ses cartes graphiques Polaris RX500 Series, soit de quoi affronter n’importe quelle situation jusqu’aux jeux vidéo les plus exigeants. Dans sa configuration de base, cet AIO embarque un Ryzen 5 1400, une RX560 et 4 Go de mémoire vive. Le modèle haut de gamme s’offre les services d’un Ryzen 7 1700 et d’une RX580. La RAM peut être montée jusqu’à 32 Go.



Pour le reste, l’Inspiron 27 7000 AIO inclut un double disque dur (SSD en option), un port USB-C, la reconnaissance vocale avec Cortana ou encore l’authentification rapide via Windows Hello. Livré avec un combo clavier/souris sans fil, il sera disponible à la fin du mois d’août en France. Seul son tarif américain est actuellement connu : à partir de 999 $, soit 900 € environ.

>>> Comparatifs et tests des meilleurs pc portables 2017 par marque