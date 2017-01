Dell : un nouveau XPS 13 convertible avec écran edge to edge

Le constructeur américain a annoncé une déclinaison 2 en 1 de son ultrabook XPS 13. À première vue, l’appareil se distingue encore une fois par la finesse de ses bordures.

Dell espère surfer sur le succès du XPS 13

L’année dernière, les spécialistes étaient unanimes. Le XPS 13 figurait parmi les meilleurs portables du marché. Sur le nouveau modèle, on retrouvera l’affichage Infinity Edge ainsi que la compacité du produit. Par ailleurs, Dell assume aussi l’aspect tactile de cet ultrabook. Grâce à sa configuration 2 en 1, cet appareil renforce ainsi sa position en tant que sérieux concurrent des MacBook. On retrouve également un processeur Core i5 ou i7 passif avec une puce intégrée Intel HD Graphics 615, de 4 à 16 Go de mémoire RAM, de 128 Go à 1 To de stockage en SSD et une batterie de 46 Watts par heure. L'écran du nouveau XPS 13 affichera quant à lui une image en Full HD ou en QHD+ selon l'option choisie.

Après que Microsoft a lancé sa Surface Studio, les autres constructeurs suivraient le mouvement en lançant également des produits modulaires. De plus, la Surface Dial serait bientôt ouverte aux autres fabricants qui bénéficieraient aussi des dernières innovations à partir de l’application Windows. En tout cas, les portables convertibles 2 en 1 pourraient être la grande tendance de cette nouvelle année.

Le nouveau XPS 13 convertible sera disponible à partir de 1000 dollars, dès le 5 janvier prochain. Aucune date n'a encore été annoncée pour la France.

