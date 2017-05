Delta : l'émulateur Nintendo d'iOS passe en Bêta 4

La nouvelle version de l’émulateur Delta pour iOS gagne le support des jeux GameBoy Color.

En bêta depuis novembre 2016, Delta n’est pas encore disponible officiellement. Seule une poignée de privilégiés (qui ont porté leur candidature) ont actuellement accès à la bêta qui arrive aujourd’hui à sa quatrième révision. À côté de quelques ajustements, celle-ci apporte le support des jeux GameBoy Color. Sont déjà inclus dans Delta des émulateurs pour Super Nintendo et GameBoy Advance. Dans le cahier des charges établi par Riley Testut, concepteur de cette application, ne reste plus qu’à arriver l’émulateur pour Nintendo 64. Une fois cette étape franchie, tout à chacun devrait pouvoir enfin mettre la main sur ce fils spirituel de GBA4iOS, projet auquel avait également participé Riley Testut.



Disparu en 2014, GBA4iOS était un émulateur non officiel de GameBoy Advance. Uniquement disponible via le site de son éditeur, il utilisait une voie détournée pour s’installer sur les iPhone, iPad et iPod Touch. De nouvelles restrictions d’Apple ont mis à mal son stratagème. Delta reprend le flambeau et offre une proposition enrichie aux anciens utilisateurs de GBA4iOS. Ne reste plus qu’à attendre son lancement.



Attention, plusieurs sites proposes le téléchargement de Delta. Officiellement, il n'est pas encore disponible. Le processus d’installation de certains sites demandant les informations (Apple ID et mot de passe) du compte Apple de l’utilisateur, il est recommandé d'agir avec prudence.

Delta

>>> Les meilleurs jeux gratuits pour iPhone