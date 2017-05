Le dernier brevet de Samsung est impressionnant

La DeX Station a été un grand pas en avant pour le géant sud-coréen. Ce gadget permet de transformer la Galaxy S8 en PC 4K par l’intermédiaire de quelques simples connexions. Visiblement, Samsung veut encore aller plus loin. L’entreprise vient de déposer aux États-Unis un brevet concernant une technologie qui utiliserait des écrans flexibles et un projecteur.

Comme pour tous les brevets, ce projet peut prendre un certain temps avant d’aboutir. Néanmoins, les écrans flexibles sont déjà une réalité. Ce n’est plus qu’une question de temps avant de les voir sur le marché. Ce brevet de Samsung donne ainsi une illustration de leur potentiel. Le constructeur sud-coréen veut les utiliser comme un affichage qu’il est possible d’enrouler. En plus de l’interaction avec l'écran tactile, le brevet prévoit une autre méthode d’entrée. Le dispositif comporte un composant situé sur le haut et capable de projeter un clavier virtuel sur tout type de surface.

Reste à savoir si l’interaction avec l’utilisateur se résumera à un simple clavier. Pour sa part, Sony bénéficie déjà d’une longueur d’avance en matière de projecteur tactile à l’image du Xperia Touch dévoilé durant le MWC 2017.