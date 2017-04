Ces sandales sont imprimées en 3D à partir de photos de vos pieds

L’intérêt de l’impression 3D dans l’industrie de la chaussure repose notamment sur la possibilité de personnaliser les modèles. C’est l’un des arguments de la startup Wiivvqui se lance dans la fabrication de sandales sur mesure et imprimées en 3D. Les clients n’auront pas à visiter leurs locaux pour se faire mesurer les pieds, mais téléchargeront juste l’application dédiée à cet effet.

L’application, disponible sur l’Apple Store et le Google Play, guide l’utilisateur à travers plusieurs étapes. Après avoir défini un modèle parmi une large gamme de choix, il faut ensuite prendre des photos des pieds suivant différents angles. Ces ensembles d’images sont envoyés avec la commande par internet chez Wiiw qui extrait plus de 200 points caractéristiques servant à l’élaboration d’un modèle 3D personnalisé. L’usine basée à San Diego recueille finalement ces données et se lance dans l’impression.

Le projet a fait l’objet d’une campagne de financement sur Kickstarter et a récolté plus de 300 000 dollars. Le prix des sandales commence à partir de 70 $ alors que les modèles haut de gamme du marché sont proposés entre 80 $ et 120 $ selon la startup.

