Quand les designers imaginent la cuisine du futur

Fin novembre se déroulait le concours Electrolux Ideas Lab. Comme tous les ans, la marque d’électroménager a fait appel aux designers et aux inventeurs pour tenter d’imaginer la maison du futur. Particularité de cette édition, les candidats devaient trouver des idées pour « préparer une cuisine savoureuse, plus saine et plus durable ». Parmi les propositions, point de réfrigérateurs connectés, mais des idées plus innovantes encore comme un distributeur d’herbes à faire infuser, une plateforme pour acheter des produits frais ou cuisinés près de chez soi, une imprimante 3D alimentaire ou une plaque de cuisson dotée d’un écran pour suivre ses recettes en vidéo. La rédaction de Tom’s Guide vous présente les 20 concepts les plus insolites du concours.

>>> 20 concepts insolites pour la cuisine du futur