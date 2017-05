Destiny 2 dévoile sa première bande-annonce et sera une exclusivité Battle.net

À l’occasion d’une conférence à Los Angeles, Bungie et Activision ont dévoilé la première bande-annonce du jeu Destiny 2. Les développeurs en ont profité pour présenter son histoire et les nouveautés comprises dans ce deuxième volet. Dans Destiny 2, les joueurs luttent pour sauver la Cité de l’emprise de la Légion Rouge qui a tout détruit. Dans ces mésaventures, les gardiens ont perdu leurs pouvoirs, leurs maisons et la Lumière. C’est donc dans une reconquête que les joueurs se lancent afin de combattre Dominius Ghaul et son armée. Ce deuxième volet propose une cinématique beaucoup plus développée avec de nombreuses missions narratives.

Bungie a également profité de cette conférence pour apporter une précision concernant l’exclusivité du titre. Si on savait que Destiny 2 serait uniquement disponible sur PC, on vient également d’apprendre que le jeu ne sera pas une exclusivité Steam mais plutôt Battle.net. C’est la première fois qu’un jeu non développé par Blizzard sera disponible sur Battle.net.



Destiny 2 est attendu pour le 8 septembre prochain.



