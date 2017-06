Diablo 2 et Warcraft remasterisés ?

Blizzard a remis au goût du jour son jeu culte StarCraft dans une version modernisée sur 4K UHD. Il semble que l’éditeur ne soit pas prêt de s’arrêter en si bon chemin à en croire ses récentes offres d’emplois repérées par PCGamesN.

Les attentes de Blizzard quant à ses futurs employés laissent peu de place au doute. L’éditeur y mentionne StarCraft, Warcraft III, et Diablo II et affirme son intention de les placer au premier plan. « Nous les rétablissons pour la gloire, et nous avons besoin de vos talents d'ingénierie, de votre passion et de votre capacité à faire des travaux difficiles. », peut-on lire sur le document en question. Comme la société américaine recherche un concepteur UX / UI, il n’est pas à écarter que les éventuelles versions remastérisées connaîtront une nouvelle interface utilisateur. L’architecture des serveurs pourrait également être révisée en tenant compte des matériels modernes et des nouveaux services en lignes.

Pour l’instant, il n’est pas encore question d’une version remastérisée de Diablo II et de Warcraft III chez Blizzard. Mais l’entreprise pourrait sceller leur sort au BlizzCon 2017 qui se déroule du 3 au 4 novembre à Anaheim en Californie.

> > > Lire aussi Star Trek Discovery sera diffusée à partir du 24 Septembre