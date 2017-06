Smartphones Diamond : Archos monte en gamme avec l’aide de ZTE

On attendait l’arrivée de Nubia, une filiale du fabricant chinois ZTE sur le marché français, c’est chose faite par l’intermédiaire d’Archos.

Ainsi le Nubia Z17 Mini de Nubia présenté en avril sur le marché chinois se voit rebaptisé Diamond Alpha pour Archos et entend bien concurrencer Huawei et plus particulièrement sa marque Honor, spécialisée sur le « haut de gamme » à bas prix.

On retrouve d’ailleurs dans le Diamond Alpha plusieurs caractéristiques emblématiques de Huawei et notamment un double capteur de 13 mégapixels dont l’un est dédié à la capture des images en noir et blanc. La marque insiste également sur la présence de modes créatifs pour la photo comme le Light Painting, un mode largement promu par Huawei.





Pour le reste l’Alpha embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 652, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage et un capteur d’empreinte en face arrière. L’écran de 5,2 pouces affiche une définition Full HD, pour une haute résolution de 424 ppp. La partie logicielle est assurée par Android Marshmallow avec une surcouche Nubia.

Avec un prix de 350 euros, mais qui sera dans les faits de 300 euros grâce à une offre de remboursement de 50 euros valable au moins jusqu’en septembre, le Diamond Alpha dispose de bons arguments sur son segment.







Un 2e modèle est issu de cette alliance avec Nubia : l’Archos Gamma. Ce dernier embarque pour sa part un Snapdragon 435, 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, un écran de 5,5 pouces HD pour une résolution de 278 ppp. On retrouve un capteur de 13 mégapixels à l’arrière et de 5 mégapixels à l’avant. Il sera disponible sous Android 7.1 Nougat avec une surcouche Nubia. Il sera commercialisé à 200 euros.





Les deux modèles devraient être disponibles pendant le mois de juillet.