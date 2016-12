Disney vous offre une visite du parc d'attraction Avatar

Disney continue à offrir un aperçu de son prochain parc dédié à Avatar. Le studio américain a dévoilé une forêt bioluminescente assez ambitieuse. Désormais les designers essaient de reproduire les montagnes flottantes sur une petite échelle.

Pandora : The World of Avatar ouvrira l’année prochaine

Cette section du parc Disney’s Animal Kingdom ouvrira ses portes au public en 2017, il est localisé à Bay Lake (Floride, États-Unis). James Cameron, le réalisateur du film, participe activement à la création de ce complexe dédié à Avatar. De nouvelles images offrent un avant-gout des lieux, elles mettent en avant la forêt luxuriante et les montagnes flottantes, deux particularités de Pandora.

Parc d'attraction Avatar

La construction a commencé en janvier 2014 et le mois dernier, Disney a dévoilé les Na’vi, les habitants bleus de cette lune de Polyphène. La firme américaine a utilisé des animations mécaniques pour reproduire ces personnages. Les premières photos se focalisaient aussi sur l’aspect social et culturel de cette exo-lune en exposant le restaurant, les jouets et les différents outils.

Rappelons que la suite d’Avatar est prévue pour décembre 2018. James Cameron a déjà annoncé qu’après celle-ci, il compte encore réaliser trois autres opus. Au total, la franchise comporterait 5 épisodes. Ce film figure parmi les plus grands succès du box-office avec une recette largement supérieure à 2 milliards de dollars.

