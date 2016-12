Comparatif : 21 disques durs au banc d’essai

Nos confrères de Tom’s Hardware mettent à jour leur grand comparatif de disques durs. Essentiels lors d’un montage de PC les dispositifs de stockage sont souvent peu considérés. Or il y a de grosses variations de performances entre les différents modèles. Que ce soit en 2,5 pouces ou en 3,5 pouces sans oublier les modèles hautes performances et hybrides, ce comparatif vous dit quel est le meilleur disque dur selon votre budget et votre usage.

Comparatif de disques durs : 21 modèles testés