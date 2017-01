Il y a dix ans, Apple présentait le premier iPhone

Ce lundi, l’iPhone fête ses dix ans. Le 9 janvier 2007, Steve Jobs montait en effet sur scène pour présenter le tout premier smartphone d’Apple qui a depuis révolutionné le marché de la téléphonie mobile.

Si les smartphones existaient avant l’iPhone, notamment avec les appareils de Nokia, de HTC ou de BlackBerry, c’est véritablement avec l’arrivée de l’iPhone, en 2007, que le marché s’est envolé. Le smartphone a défini un standard désormais adopté par la plupart des constructeurs avec son grand écran tactile et sa simplicité d’utilisation. Si le premier modèle n’était pas compatible 3G, contrairement au Nokia N95, ou ne proposait pas encore de magasin d’applications, il a tout de même séduit plus de 6 millions d’utilisateurs dans le monde. Il aura cependant fallu patienter six mois entre la présentation du smartphone et sa commercialisation aux États-Unis, et dix mois pour la France. Un délai qui paraît inconcevable aujourd’hui, quand à peine quelques semaines plus séparent la présentation d’un produit Apple de sa commercialisation.

>>> Ce que l’iPhone 1 (Edge) ne sait plus faire

Afin de fêter dignement les dix ans de son smartphone, Apple devrait dévoiler une nouvelle version cette année proposant de nombreux changements. Selon les dernières rumeurs, le constructeur pourrait dévoiler un iPhone 8 avec un châssis en verre, un chargeur sans fil et une dalle Oled. Certaines informations font même état d’un écran sans rebord. Il faudra cependant patienter jusqu’en septembre prochain pour savoir si ces caractéristiques sont avérées ou non.