DJI présente son nouveau Phantom 4 Advanced

DJI, le leader mondial des drones grand public et de l’imagerie aérienne a présenté un nouveau modèle baptisé Phantom 4 Advanced. Le drone est proposé à un prix plus abordable que ses prédécesseurs tout en affichant de nouvelles fonctionnalités.

Phantom 4 Advanced est équipé d’un capteur de 1 pouce et de 20 mégapixels. Il a été amélioré afin de filmer en 4 K à 60 images par seconde avec un débit pouvant atteindre les 100Mbps. En plus du système optique, le drone doit cette performance à des processeurs qui assurent la fluidité des vidéos. Le système d'évitement d'obstacle n’est pas en reste avec l’implémentation de la technologie Flight Autonomy. Phantom 4 Advanced s’appuiera ainsi sur un ensemble de capteurs de vision ainsi qu’un système de navigation GPS et GLONASS. Il pourra évoluer dans un environnement complexe de façon autonome sans l’aide d’un GPS. Cette fonctionnalité se révèle très pratique en utilisant notamment le mode Active Track afin de suivre automatiquement des animaux, des personnes ou des véhicules en toute sécurité.

La télécommande dispose d’un écran 5,5 pouces 1080p dont la luminosité a été revue à la hausse tandis que l’autonomie augmente de trente minutes. Phantom 4 Advanced arrivera aux États-Unis à 1349 $ alors que store.dji.com entamera les premières livraisons à partir du 30 avril 2017.

