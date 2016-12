Doctor Who : la bande annonce de la saison 10 en cadeau de Noël

Doctor who saison10

Les fans de la série culte Doctor Who commençaient à perdre patience. Certes le seigneur du Temps est revenu le temps d’un épisode unique de Noël, le fameux « Christmas special » mais la BBC était plutôt avare d’infos sur la prochaine saison complète de la série. LE mal est réparé puisqu’en même temps que cet épisode de Noël aux accents de super héros (l’épisode s’intitule The Return of Doctor Mysterio), un trailer pour la saison 10 a été publié.

L’autre bonne nouvelle que contient cette bande-annonce, c’est la date de diffusion. Les rumeurs prévoyaient un retour aux écrans pour l’automne, or le rendez-vous donné à la fin de la vidéo évoque le printemps, sans plus de précision. Pour le reste, on retrouve l’excellent Peter Capaldi qui est désormais accompagné par Billie Potts, sa nouvelle compagne. Ils sont embarqués dans une suite de scènes bourrées d’action et d’humour qui laissent présager d’une bonne saison 10 à venir.