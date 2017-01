La CIA publie 12 millions de dossiers classés en ligne

La CIA devait déclassifier des documents à valeur historique de moins de 25 ans depuis la décision de Bill Clinton en 1995. L’agence a exécuté cet ordre, mais a tout fait pour compliquer l’accès aux dossiers.

À l’époque, il fallait aller à Washington DC, aux archives nationales des États-Unis pour pouvoir consulter un document. En 2000, la CIA a publié une base de données électronique appelée (CREST), mais elles ne comportaient que les titres des documents, les archives étant toujours à Washington. Ce n’est qu’en 2014 que l’agence a commencé à réagir.

La pression des ONG a fait céder la CIA

L’organisation à but non lucratif appelé MuckRock l’avait poursuivi en justice en évoquant le Freedom of Information Act ou loi pour la liberté d'information. Elle exigeait la publication des documents en ligne, mais l'agence a dit nécessiter jusqu’à six ans pour tout numériser.

Les 12 millions de dossiers classés accessibles en ligne couvrent une période allant de 1940 à 1990. Elles comprennent des détails sur l’Allemagne nazie, des bulletins de renseignements internes et des mémos d'anciens directeurs de la CIA. Des rapports sur la présence d’OVNI venu de l’espaceet sur le projet de télépathie humaine (Projet Stargate) y sont également présents.