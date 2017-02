La double authentification sur Whatsapp est enfin disponible pour tous

C’est officiel, Whatsapp déploie enfin la double authentification à tous ses utilisateurs. Après une phase bêta, la version finale est enfin prête pour plus de sécurité.



Whatsapp avait annoncé le système de double authentification en automne 2016. Depuis, la fonctionnalité était disponible à quelques utilisateurs en version bêta. Dans une période où les failles et les malwares sont de plus en plus nombreux et sophistiqués, la double authentification devient une nécessité. Elle permet également de garder ses conversations privées à l’abri des curieux.



En général, la double authentification consiste à sécuriser son compte en deux étapes au lieu d’une seule. Dans une première étape, on rentre son mot de passe habituel et ensuite on entre un code que l’on a reçu sur son smartphone. Dans le cas de Whatsapp, la première étape est lorsque l’on vérifie son numéro de téléphone. La deuxième étape consiste à rentrer un code à 6 chiffres que l’on aura choisi.



Toutefois, attention à ne pas oublier ce code si précieux, car vous risquez de ne pas pouvoir revérifier votre numéro avant 7 jours. Pour ne pas voir son compte bloqué, il vous est donc recommandé de lier une adresse email depuis laquelle vous pourrez désactiver la vérification en deux étapes.



Si vous n’avez pas encore la fonctionnalité disponible dans vos paramètres, ne vous inquiétez pas, elle est en cours de déploiement pour ses utilisateurs Android,iOS et Windows.

