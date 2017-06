La Switch hérite d'un dock plus petit et sans contact avec l'écran

Les ventes de la Nintendo Switch marchent si bien que certains accessoiristes proposent des alternatives aux joueurs. C’est le cas de Nyko qui lance un dock plus petit, moins cher et qui reproduit les fonctionnalités basiques du modèle original.

Nyko entend bien percer sur le marché en présentant ces arguments qui éliminent certaines contraintes imposées par l’accessoire de la Switch. En effet, les utilisateurs rapportent que l’écran se raie à cause du dock, surtout à l’insertion. Même si la station d’accueil ne pèse que 327 grammes, elle reste encore encombrante, pour certains joueurs, alors qu’elle sert à afficher le jeu sur un écran via son port HDMI. Le dock de Nyko, dévoilé lors de l’E3 2017, est deux fois plus petit que l’original. En outre, il ne présente aucun contact avec la tablette qui vient se placer dessus. Il est capable de charger la console via son port USB-C et la sortie vers le téléviseur reste le port HDMI.

Cependant, il faut convient de noter l’absence des deux ports USB que l'on trouve sur la version originale. Le dock de Nyko sera disponible cet automne, au prix de 45 dollars.

