AirSelfie, le drone de poche

Contrairement aux perches à selfies, les drones de poches permettent de réaliser des photos en hauteur. Beaucoup d’entreprise se lancent dans la production de ces drones de poches. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils deviennent de plus en plus petits et performants. Si le prototype de CyPhy Works pesait 80 grammes en 2014, AirSelfie arrive maintenant à 52 grammes.

AirSelfie est si petit qu’il peut entrer dans une coque de la taille d’un smartphone, spécialement conçue pour le ranger et le recharger. Mesurant 67.4*94.5*10.6mm, ce drone facilite les prises de selfies aériens et la qualité des photos est assurée par un capteur de 5 mégapixels. Ce composant permet également de filmer en HD (1280 x 720px) à 30fps.

Le drone dispose de quatre hélices et peut voler jusqu’à 20 mètres de hauteur. Face aux turbulences et autres coups de vent, son système d’absorption des vibrations entre en action afin de le stabiliser et garantir ainsi des images plus réussies. Cependant, sa batterie rechargeable ne lui permet que 3 minutes de vol.

À l’origine, AirSelfie était un projet Kickstarter, mais le concept a tellement séduit que la campagne a atteint son objectif en 72 heures. Le gadget qui est déjà disponible en précommande sur le site du fabricant coûte 261.45 $. Les premières livraisons se feront en mai.

